Одной из очевидцев такой ситуации стала украинская спортсменка Екатерина Коцар. Своей историей она поделилась в соцсети Threads.
Что известно об истории с Коцар?
Спортсменка поделилась эмоциональной историей о поездке поездом во время эвакуации, которая состоялась на фоне обстрелов.
По ее словам, ранее она только читала подобные рассказы от других людей, но теперь и сама оказалась среди пассажиров, которые вынуждены были эвакуироваться.
История Екатерины Коцар / Фото скриншот с Threads
Впоследствии выяснилось, что речь шла о поездке по маршруту Днепр – Киев.
Какая история случилась с Коцар на Олимпиаде-2026?
- Украинская фристайлистка стала одной из заметных спортсменок Зимних Олимпийских игр в биг-эйре: в квалификации она набрала 155,5 балла, заняла 11-е место.
Ее спортивный успех дополнился трогательным событием вне трассы: сразу после выступления возле зоны приземления ее ждал жених – офицер Вооруженных сил Украины. Он воспользовался моментом и сделал ей предложение, на которое Коцар ответила согласием.
Как пишет Суспільне Спорт, он специально приехал на Игры, оформив отпуск, чтобы поддержать спортсменку во время соревнований, а само событие произошло в День святого Валентина.