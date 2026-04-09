Украинский борец не вошел в заявку на континентальное первенство, которое состоится в Албании. Решение согласовали вместе с тренерским штабом, определив другие приоритеты на сезон, информирует "Суспільне Спорт".
Почему Насибов пропустит Евро?
Парвиз Насибов не выступит на чемпионате Европы-2026, который пройдет 20–26 апреля. Это первый случай с 2021 года, когда он пропускает континентальное первенство.
Сам спортсмен объяснил свое решение желанием лучше подготовиться к чемпионату мира. По его словам, он "сделал шаг назад, чтобы потом сделать десять вперед" и сосредотачивается на более весомых целях.
Также на решение повлияла пауза в выступлениях и необходимость набрать оптимальную форму после не самых успешных турниров.
Кто заменит лидера и какие планы дальше?
В весовой категории до 72 кг вместо Насибова Украину представит дебютант взрослого Евро Дмитрий Васильев.
Сам же двукратный призер Олимпиады планирует выступить на чемпионате мира-2026, который состоится осенью. Именно там он хочет добыть свою первую медаль на взрослом уровне.
В долгосрочной перспективе Насибов также нацелен на Олимпиаду-2028, где планирует вернуться в свою весовую категорию и побороться за золото.
Главные успехи Парвиза Насибова
- Парвиз Насибов является двукратным серебряным призером Олимпийских игр – в 2020 и 2024 годах.
- В обоих случаях он боролся за награды в весовой категории до 67 килограммов.
- На чемпионатах Европы по борьбе Насибов дважды выигрывал бронзовые медали – в 2023 и 2024 годах.