Украинский борец не вошел в заявку на континентальное первенство, которое состоится в Албании. Решение согласовали вместе с тренерским штабом, определив другие приоритеты на сезон, информирует "Суспільне Спорт".

Смотрите также "Это уже нормальные деньги": Беленюк назвал сумму, за которую можно жить в Украине

Почему Насибов пропустит Евро?

Парвиз Насибов не выступит на чемпионате Европы-2026, который пройдет 20–26 апреля. Это первый случай с 2021 года, когда он пропускает континентальное первенство.

Сам спортсмен объяснил свое решение желанием лучше подготовиться к чемпионату мира. По его словам, он "сделал шаг назад, чтобы потом сделать десять вперед" и сосредотачивается на более весомых целях.

Также на решение повлияла пауза в выступлениях и необходимость набрать оптимальную форму после не самых успешных турниров.

Кто заменит лидера и какие планы дальше?

В весовой категории до 72 кг вместо Насибова Украину представит дебютант взрослого Евро Дмитрий Васильев.

Сам же двукратный призер Олимпиады планирует выступить на чемпионате мира-2026, который состоится осенью. Именно там он хочет добыть свою первую медаль на взрослом уровне.

В долгосрочной перспективе Насибов также нацелен на Олимпиаду-2028, где планирует вернуться в свою весовую категорию и побороться за золото.

