Український борець не увійшов до заявки на континентальну першість, яка відбудеться в Албанії. Рішення погодили разом із тренерським штабом, визначивши інші пріоритети на сезон, інформує "Суспільне Спорт".

Чому Насібов пропустить Євро?

Парвіз Насібов не виступить на чемпіонаті Європи-2026, який пройде 20–26 квітня. Це перший випадок із 2021 року, коли він пропускає континентальну першість.

Сам спортсмен пояснив своє рішення бажанням краще підготуватися до чемпіонату світу. За його словами, він "зробив крок назад, щоб потім зробити десять вперед" і зосереджується на більш вагомих цілях.

Також на рішення вплинула пауза у виступах та необхідність набрати оптимальну форму після не найуспішніших турнірів.

Хто замінить лідера та які плани далі?

У ваговій категорії до 72 кг замість Насібова Україну представить дебютант дорослого Євро Дмитро Васильєв.

Сам же дворазовий призер Олімпіади планує виступити на чемпіонаті світу-2026, який відбудеться восени. Саме там він хоче здобути свою першу медаль на дорослому рівні.

У довгостроковій перспективі Насібов також націлений на Олімпіаду-2028, де планує повернутися до своєї вагової категорії та поборотися за золото.

