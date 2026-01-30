Жан Беленюк заявив, що місячний дохід до 50 тисяч гривень – це нормальні гроші для життя в Україні. У коментарі Sport-express ексборець поділився, що такого рівня доходів цілком вистачає для життя у великому місті на кшталт Києва.
Що мав на увазі Беленюк?
Спортсмен і політик відреагував на суспільну дискусію про рівень доходів, зазначивши, що для багатьох українців така сума може бути достатньою для покриття базових потреб.
На думку Беленюка, з доходом близько 50 тисяч гривень реально забезпечити проживання, оренду житла, харчування та інші щомісячні витрати.
Проблеми з фінансуванням спорту
Беленюк підкреслив, що навіть при такому доході важливо правильно розпоряджатися фінансами. Він також звернув увагу на загальну ситуацію з підтримкою спортсменів в Україні: багато атлетів скаржаться на недостатнє фінансування, яке часто не відповідає затратам на підготовку та виступи на міжнародній арені.
Це підтверджують і міжнародні оцінки: українські спортсмени нерідко отримують скромні стипендії або допомогу, яка не завжди покриває витрати на тренування та життя.
Хто такий Жан Беленюк?
- Жан Беленюк – один із найтитулованіших спортсменів в історії незалежної України. Він спеціалізується на греко-римській боротьбі та багато років був лідером національної збірної.
- Беленюк зібрав повну колекцію нагород на Олімпійських іграх, йдеться на сайті ESPN. Зокрема, в його активі "золото" Олімпіади-2020 в Токіо.
- Після завершення активної спортивної кар'єри Беленюк залишився у публічному просторі. З 2019 року він є народним депутатом України, а також бере участь у розвитку спорту й підтримці українських атлетів на державному рівні.