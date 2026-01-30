Жан Беленюк заявил, что месячный доход до 50 тысяч гривен – это нормальные деньги для жизни в Украине. В комментарии Sport-express экс-борец поделился, что такого уровня доходов вполне хватает для жизни в большом городе вроде Киева.

Что имел в виду Беленюк?

Спортсмен и политик отреагировал на общественную дискуссию об уровне доходов, отметив, что для многих украинцев такая сумма может быть достаточной для покрытия базовых потребностей.

По мнению Беленюка, с доходом около 50 тысяч гривен реально обеспечить проживание, аренду жилья, питание и другие ежемесячные расходы.

Проблемы с финансированием спорта

Беленюк подчеркнул, что даже при таком доходе важно правильно распоряжаться финансами. Он также обратил внимание на общую ситуацию с поддержкой спортсменов в Украине: многие атлеты жалуются на недостаточное финансирование, которое часто не соответствует затратам на подготовку и выступления на международной арене.

Это подтверждают и международные оценки: украинские спортсмены нередко получают скромные стипендии или помощь, которая не всегда покрывает расходы на тренировки и жизнь.

