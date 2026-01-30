Жан Беленюк заявил, что месячный доход до 50 тысяч гривен – это нормальные деньги для жизни в Украине. В комментарии Sport-express экс-борец поделился, что такого уровня доходов вполне хватает для жизни в большом городе вроде Киева.
Что имел в виду Беленюк?
Спортсмен и политик отреагировал на общественную дискуссию об уровне доходов, отметив, что для многих украинцев такая сумма может быть достаточной для покрытия базовых потребностей.
По мнению Беленюка, с доходом около 50 тысяч гривен реально обеспечить проживание, аренду жилья, питание и другие ежемесячные расходы.
Проблемы с финансированием спорта
Беленюк подчеркнул, что даже при таком доходе важно правильно распоряжаться финансами. Он также обратил внимание на общую ситуацию с поддержкой спортсменов в Украине: многие атлеты жалуются на недостаточное финансирование, которое часто не соответствует затратам на подготовку и выступления на международной арене.
Это подтверждают и международные оценки: украинские спортсмены нередко получают скромные стипендии или помощь, которая не всегда покрывает расходы на тренировки и жизнь.
Кто такой Жан Беленюк?
- Жан Беленюк – один из самых титулованных спортсменов в истории независимой Украины. Он специализируется на греко-римской борьбе и много лет был лидером национальной сборной.
- Беленюк собрал полную коллекцию наград на Олимпийских играх, говорится на сайте ESPN. В частности, в его активе "золото" Олимпиады-2020 в Токио.
- После завершения активной спортивной карьеры Беленюк остался в публичном пространстве. С 2019 года он является народным депутатом Украины, а также участвует в развитии спорта и поддержке украинских атлетов на государственном уровне.