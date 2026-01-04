Жан Беленюк попал в заявку украинской сборной, несмотря на официальное окончание карьеры профессионального борца. Соответствующий состав с олимпийским чемпионом в заявке появился в приказе Министерства молодежи и спорта Украины, передает 24 Канал.

Беленюк вернулся в заявку сборной Украины по борьбе?

В основном составе сборной Украины по греко-римской борьбе включены 32 спортсмена.



Беленюк в составе сборной Украины по борьбе / Скриншот из приказа Министерства молодежи и спорта

Как Беленюк закончил карьеру на Олимпиаде-2024?

На Олимпийских играх-2024 Беленюк стал бронзовым призером в Париже. В бронзовой схватке Жан одолел поляка Аркадиуша Кулинича.

Новоиспеченный бронзовый призер Олимпиады станцевал гопак и оставил борцовки на ковре. Именно так делают борцы, когда заканчивают профессиональную карьеру. Местная публика встретила такой поступок украинца громкими овациями.



Беленюк закончил карьеру во время Игр-2024 / Скриншот из трансляции

Отметим, что "бронза" в Париже стала третьей олимпийской наградой в карьере Жана. До этого Беленюк стал олимпийским чемпионом в Токио-2020 и автором "серебра" в Рио-2016. Тем самым, украинский борец сыграл весь комплект медалей Олимпиад.

Как Беленюк объяснил свое появление в заявке Украины?

Олимпийский чемпион в комментарии изданию "Чемпион" объяснил свое возвращение в заявку сборной Украины. Беленюк заверил, что готов помочь команде.

Очевидно, сборная видит меня в Лос-Анджелесе. Да, а что тут комментировать? Я всегда подставлю сборной плечо в случае необходимости. Да, если меня попросят поехать на какой-то турнир, то я соглашусь, Ну а как же?

– заявил Жан.

К слову, Олимпиада-2024 стала последним стартом для Жана, на котором он выступал. После этого Беленюк сконцентрировал свое внимание на политической карьере и начал заниматься на любительском уровне любимым настольным теннисом. Недавно он рассказал на своей странице в фейсбуке, как заработал первые деньги на соревнованиях по настольному теннису.

