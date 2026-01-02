Народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе выложил совместное фото с Кириллом Будановым в своем телеграм-канале. Жан Беленюк не был многословным, а лаконично подписал фотографию, пишет 24 Канал.

К теме "Возникает много вопросов": чего ждать после назначения Буданова главой Офиса Президента

Как Беленюк отреагировал на новую должность Буданова?

Бывший титулованный борец желает успехов новому руководителю Офиса Президента.

Желаю успехов новому руководителю Офиса Президента,

– подписал фото Беленюк.



Беленюк с Будановым / Фото из телеграмм-канала Жана

Как Буданов отреагировал на предложение Зеленского?

Руководитель ГУР заявил, что согласился на предложение Владимира Зеленского. Буданов отметил, насколько большой честью и ответственностью является для него эта новая должность.

Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!

– написал Буданов в своем телеграмм-канале.

Новый глава ОП поблагодарил всех боевых побратимов и команду ГУР МО Украины за совместную работу.

Как Беленюк столкнул Безуглую с Полом?

Жан в комментарии Blik.ua заговорил о гипотетическом бое своей коллеги в Верховной Раде Украины Марьяны Безуглой и боксера-блогера Джейка Пола. Он предположил, смогли бы украинка попробовать себя в боксе. Также экс-борец предположил, были бы какие-то у Безуглы шансы в бою против Пола-младшего.

"В инстаграме видел новые веяния, когда один мужчина бьется против двух или трех женщин. Это тоже шоу. Тогда надо сделать так, чтобы их уравнять – Марьяна с двумя своими подругами против Джейка Пола, и мы посмотрим кто кого. Думаю, в таком случае это будет более-менее конкурентный бой", – сказал Беленюк.

Интересно, что ранее Беленюк нашел новые должности для экс-главы ОП Андрея Ермака и уже бывшего главного тренера киевского Динамо Александра Шовковского.