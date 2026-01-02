Народний депутат та олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби виклав спільне фото із Кирилом Будановим у своєму телеграм-каналі. Жан Беленюк не був багатослівним, а лаконічно підписав світлину, пише 24 Канал.

До теми "Виникає багато питань": чого чекати після призначення Буданова головою Офіса Президента

Як Беленюк відреагував на нову посаду Буданова?

Колишній титулований борець зичить успіхів новому очільнику Офісу Президента.

Зичу успіхів новому очільнику Офісу Президента,

– підписав фото Беленюк.



Беленюк із Будановим / Фото з телеграм-каналу Жана

Як Буданов відреагував на пропозицію Зеленського?

Керівник ГУР заявив, що погодився на пропозицію Володимира Зеленського. Буданов наголосив, наскільки великою честю та відповідальністю є для нього ця нова посада.

Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру!

– написав Буданов у своєму телеграм-каналі.

Новий очільник ОП подякував усім бойовим побратимам та команді ГУР МО України за спільну роботу.

Як Беленюк зіштовхнув Безуглу із Полом?

Жан у коментарі Blik.ua заговорив про гіпотетичний бій своєї колеги у Верховній Раді України Мар'яни Безугли та боксера-блогера Джейка Пола. Він припустив, чи змогли б українка спробувати себе у боксі. Також ексборець припустив, чи були б якісь у Безугли шанси у бою проти Пола-молодшого.

"В інстаграмі бачив нові віяння, коли один чоловік б’ється проти двох або трьох жінок. Це теж шоу. Тоді треба зробити так, щоб їх зрівняти – Мар’яна з двома своїми подругами проти Джейка Пола, і ми подивимося хто кого. Думаю, в такому випадку це буде більш-менш конкурентний бій", – сказав Беленюк.

Цікаво, що раніше Беленюк знайшов нові посади для ексголови ОП Андрія Єрмака та вже колишнього головного тренера київського Динамо Олександра Шовковського.