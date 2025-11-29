Олімпійський чемпіон Жан Беленюк з гумором прокоментував звільнення з посад Андрія Єрмака та Олександра Шовковського. Народний депутат знайшов вихід зі скрутної кадрової ситуації, повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Жана Беленюка.
Які посади знайшов Беленюк Єрмаку та Шовковському?
Титулований спортсмен запропонував опальному політику та звільненому тренеру обмінятися місцями роботи.
Офіс простих рішень: Шовковського на голову ОП, Єрмака – очільником Динамо,
– написав Беленюк.
Беленюк запропонував роботу Єрмаку та Шовковському / скриншот з публікації
Як звільнили Шовковського і Єрмака?
Нагадаємо, що програний матч Ліги конференцій проти Омонії (0:2) став останнім для Олександра Шовковського на посаді головного тренера Динамо. В той же день, 27 листопада, офіційний сайт киян оголосив про звільнення тренера.
У п'ятницю, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву на звільнення. Це відбулося на тлі обшуків у голові ОПУ, які проводили НАБУ і САП. У своєму телеграм-каналі Єрмак повідомив про повне сприяння слідчим діям.
Хто замінить Шовковського і Єрмака на посадах?
- Керівництво Динамо оперативно провело зміни на тренерському містку. Виконувачем обов'язків головного тренера було призначено Ігоря Костюка, який до цього працював з юнацькою командою "біло-синіх".
- На своїй попередній посаді Костюк перебував упродовж восьми років та виховав не один десяток футболістів для першої команди та збірної України.
- Щодо нового керівника Офісу Президента України, то Володимир Зеленський ще не визначився з кандидатурою. На цю посаду претендують Павло Паліса, Юлія Свириденко, Михайло Федоров, Денис Шмигаль та Кирило Буданов.