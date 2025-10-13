Титулований спортсмен та народний депутат Жан Беленюк опинився в центрі скандалу. Все через кумедну публікацію у соцмережах, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Жана Беленюка.
Читайте також Не тільки Кличко та Шевченко: хто з відомих українських спортсменів пішов у політику
Як підписники відреагували на жарт Беленюка?
Олімпійський чемпіон опублікував фото, де він одягнений у величезні боксерські рукавички золотистого кольору. Підпис під світлиною влучно доповнив композицію.
"Шукаю, кого відп**дити", – написав Беленюк.
Беленюк у гігантських боксерських рукавичках / фото з фейсбуку депутата
Підписники не оцінили жарт народного депутата України. У коментарях користувачі розкритикували Жана Беленюка за кумедний пост.
- "І це л*йно – рівень депутата воюючої країни".
- "Шановна жанно, на передку варiантiв валом!".
- "Трішки з назвою посту, як для депутата ВР – перебор!!!
- "П*здуй на фронт, там є кого п*здити, там не будеш посміхатися".
- "На ЛБЗ скатайся, там є кого. А то бідний то в залі, то на змаганнях, то в раді. Засидівся!? Так пацанячої роботи багато".
- "Є пару варіантів. Можна ботоксного тіщенка, а можна на ЛБЗ проїхатись, там такий файний козак буде не зайвий".
- "Який сором бере за парламент Скільки випадкових, зайвих людей опинилися в ключовому органі держави. Наслідки жахливі для всієї країни".
- "Скоро буде допис вибачення, як це було з голосуванням за знищення антикорупційних органів".
- "З повагою до Вас, до праці та наполегливості! Невже Ви так не поважаєте своїх шанувальників! Видаліть, неприємно!".
Реакція на пост Беленюка
Чим зараз займається Жан Беленюк?
- Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк наразі продовжує виконувати обов'язки народного депутата. У 2019 році відомий спортсмен потрапив до Верховної Ради за списками партії "Слуга народу".
- За інформацією офіційного вебпорталу Верховної Ради, Беленюк є першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.
- У 2022 році Жан Венсанович висував свою кандидатуру на посаду президента НОК України. Проте тоді перемогу здобув Вадим Гутцайт, який на той момент очолював Міністерство молоді та спорту.
- У 2024 році Жан Беленюк взяв участь в Олімпійських іграх у Парижі. Після здобуття бронзової медалі борець офіційно завершив спортивну кар'єру.
- У липні 2025 року Беленюк підтримав законопроєкт про обмеження повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП. Однак згодом визнав свою помилку.