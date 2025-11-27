Омонія переграла киян із "сухим" рахунком 2:0 та завдав киянам четвертої поразки в останніх п'яти матчах. Після програного поєдинку Ліги конференцій у київському клубі повідомили про звільнення Олександра Шовковського, передає 24 Канал.
Хто буде тренером Динамо замість Шовковського?
Динамо виступило із короткою офіційною заявою щодо прощання із Шовковським.
Тренерський штаб команди звільнено від виконання обов'язків,
– йдеться у заяві киян.
Наставник юнацької команди Динамо U-19 Ігор Костюк буде виконувати обов'язки головного тренера "біло-синіх". Саме він готуватиме колектив до найближчого матчу проти дебютанта УПЛ Полтави. Поєдинок відбудеться 1 грудня.
Відзначимо, що поразка від Омонії стала для Динамо вже третьою у чотирьох турах основного раунду Ліги конференцій 2025 – 2026. Це ускладнює шанси киян на вихід у плей-оф єврокубкового турніру. У чемпіона України залишається 3 бали та посідає 27-ме місце.
Що відомо про роботу Шовковського у Динамо?
У грудні 2023-го Шовковський повноцінно очолив головну команду киян.
Під його керівництвом Динамо зіграло 90 матчів, у яких здобуло 52 перемог при 18 поразках, а також 20 мирових (дані з порталу Transfermarkt).
Останній поєдинок Шовковського на чолі столичного гранда в УПЛ відбувся 22 листопада, коли динамівці сенсаційно програли на виїзді Колосу 1:2. Ця поразка стала для киян третьою поспіль в українській першості.
Наставник привів киян до одного трофею – чемпіонства УПЛ (2024 – 2025).