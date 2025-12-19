Он также добавил, что это было бы не этично, ведь она женщина, а американец – мужчина. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на издание Blik.ua.

Что Беленюк сказал о Безуглу и Поле?

Народный депутат Украины заявил, что увидел в телеграмм-канале Безуглой – 30 тысяч подписчиков, значит, она интересна людям. Он также отметил, что есть те, кто ненавидит Флойда Мейвезера и обожает Пола.

Поэтому он считает, что нестандартными путями депутат смогла бы подогреть интерес к событию. Однако ей нужно поработать над техникой, но корректнее, чтобы чиновница дралась с женщинами, а не мужчинами.

Бывший спортсмен добавил, что подобное не стоит сравнивать. Однако он в шутку отметил, что "Безуглая и две ее подруги" могли бы конкурировать с американским блогером и боксером.

В инстаграме видел новые веяния, когда один мужчина бьется против двух или трех женщин. Это тоже шоу. Тогда надо сделать так, чтобы их уравнять – Марьяна с двумя своими подругами против Джейка Пола, и мы посмотрим кто кого. Думаю, в таком случае это будет, более-менее, конкурентный бой,

– сказал Беленюк.

Напомним, что Пол в ночь на 20 декабря (в Украине) будет драться против Джошуа. Бой состоится в Майами.

Что известно о следующем бое Пола?