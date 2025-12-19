Так символично чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, WBA и IBF поддержал коллегу перед его поединком против Джейка Пола в Майами (США). 24 канал сообщает, что она символизирует, об этом нам рассказали дизайнеры бренда Marylu_by_nazarchuk.
Что известно о вышиванке, которую Усик подарил Джошуа?
Усик, даря вышиванку Джошуа, рассказал британскому боксеру об истории и традициях украинских казаков, подчеркнув культурное значение подарка.
Дело в том, что "Эй Джей" тренировался с командой украинца перед поединком в Майами. Символический подарок британцу от Усика стал жестом уважения, силы и настоящего спортивного братства. Попутно Джошуа передал приветствие украинцам.
Я уважаю украинский народ,
– сказал он.
Усик подарил вышиванку Джошуа: смотрите видео
Напомним, что полтора года назад в подобной вышиванке, но червного цвета, Усик сам эффектно появлялся на публике – тогда украинец пришел в рубашке от украинского международного бренда MARYLU by Nazarchuk на церемонию взвешивания перед боем с другим британцем, Тайсоном Фьюри, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
На спине у боксера было вышито изображение воина Александра Мациевского, который является символом победы народа Украины.
Вышитый на рубашке для Энтони Джошуа казак символизирует несокрушимость, свободу и волю – то, за что борется украинский народ сегодня. Похожая идея была и для вышиванки Усика, поскольку казаки одевали красный цвет,
– добавили дизайнеры.
Как готовилась вышиванка для Джошуа: смотрите видео
Стоит добавить, что бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа с американским видеоблогером, шоуменом Джейком Полом состоится поздно вечером 19 декабря в Майами (США). Из-за разницы во времени украинцы смогут посмотреть поединок ориентировочно в 6 утра 20 декабря.
Что известно о бое Пол – Джошуа:
Бой между Полом и Джошуа состоится на арене "Kaseya Center". Вечер бокса будет транслировать стриминговая платформа Netflix, а начало спортивного шоу запланировано на 3:00 по киевскому времени.
Недавно появилась информация, сколько боксеры заработают за бой. Джошуа получит около 60 миллионов долларов, тогда как гонорар Пола составляет ориентировочно 75 – 100 миллионов долларов.
Отметим, что Усик приехал в Майами, чтобы поддержать Джошуа в бою с Полом. Именно там, украинский боксер подарил вышиванку "Эй Джею".