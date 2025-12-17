Поединок состоится в Майами на арене "Kaseya Center". Украинский боксер Владислав Сиренко в комментарии 24 канала поделился мыслями о предстоящем бое Пол – Джошуа.

Что сказал Сиренко о бое Пол – Джошуа?

Украинский боксер заявил, что он ожидает победу Джошуа в бою с Полом. Более того, он надеется, что британский боксер завершит поединок с блогером – нокаутом.

Будет интересно посмотреть, как Джошуа нокаутирует Джейка Пола. Если британский боксер не завершит бой досрочно, то для меня это будет mismatch,

– сказал Владислав.

Также Сиренко выразил уверенность в том, что этот поединок больше медиапроект, а чем реальное противостояние.

Пол – Джошуа: что известно о бое?