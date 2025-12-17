Поєдинок відбудеться у Маямі на арені "Kaseya Center". Український боксер Владислав Сіренко у коментарі 24 каналу поділився думками про майбутній бій Пол – Джошуа.

Читайте також Джошуа зізнався, чому насправді вирішив працювати з командою Усика

Що сказав Сіренко про бій Пол – Джошуа?

Український боксер заявив, що він очікує перемогу Джошуа у бою з Полом. Ба більше, він сподівається, що британський боксер завершить поєдинок з блогером – нокаутом.

Буде цікаво подивитися, як Джошуа нокаутує Джейка Пола. Якщо британський боксер не завершить бій достроково, то для мене це буде mismatch,

– сказав Владислав.

Також Сіренко висловив впевненість у тому, що цей поєдинок більше медіапроєкт, а ніж реальне протистояння.

Пол – Джошуа: що відомо про бій?