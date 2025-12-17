Поєдинок відбудеться у Маямі на арені "Kaseya Center". Український боксер Владислав Сіренко у коментарі 24 каналу поділився думками про майбутній бій Пол – Джошуа.
Що сказав Сіренко про бій Пол – Джошуа?
Український боксер заявив, що він очікує перемогу Джошуа у бою з Полом. Ба більше, він сподівається, що британський боксер завершить поєдинок з блогером – нокаутом.
Буде цікаво подивитися, як Джошуа нокаутує Джейка Пола. Якщо британський боксер не завершить бій достроково, то для мене це буде mismatch,
– сказав Владислав.
Також Сіренко висловив впевненість у тому, що цей поєдинок більше медіапроєкт, а ніж реальне протистояння.
Пол – Джошуа: що відомо про бій?
- Бій між Полом та Джошуа має офіційний статус, а його результат врахують у рейтинг боксерів. Британець та американець битимуться у надважкій вазі.
- Транслюватиме вечір боксу стримінгова платформа Netflix. Спортивне шоу розпочнеться о 3:00 за київським часом.
- Зазначимо, що Пол нещодавно розповів, як планує перемогти Джошуа. Блогер зі США вважає, що його навички кращі, ніж у британського боксера.