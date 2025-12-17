Соперником AJ станет американец Джейк Пол. Для Джошуа это будет первый бой после позорного проигрыша от Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал.

Где и когда будет бой?

Поединок пройдет в рамках большого вечера бокса в Майами. Мероприятие организовано компанией Most Valuable Promotions вместе с промоутером Накисой Бидарианом.

Вечер бокса продлится в ночь с 19 на 20 декабря и начнется в 03:00. В свою очередь бой между Полом и Джошуа будет хедлайнером мероприятия и стартует не раньше 07:00 по киевскому времени.

Что известно о Джейке Поле?

Отметим, что Джейк заработал себе популярность в интернете благодаря блогам о боксе. Он имеет большую аудиторию фанатов на таких ресурсах как Vine и YouTube.

Впрочем Пол также занимается боксом и периодически устраивает бои, которые привлекают внимание сообщества. На профессиональном уровне он выиграл 12 из 13-ти боев, уступив лишь Томми Фьюри, младшему брату Тайсона.

Кроме того, в 2024 году американец победил в одном из поединков 59-летнего Майка Тайсона. Теперь же Джейк Пол уверен в триумфе над Энтони Джошуа.

Как Джошуа добывал пояса?

У Джошуа же более громкая карьера, которая началась с "золота" на Олимпиаде-2012. На профессиональном уровне AJ провел 32 поединка, одержав 28 побед.

Одна из них была над Владимиром Кличко, после чего украинец завершил карьеру. Энтони владел чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO, and IBO. Впрочем в 2021 году он их потерял, проиграв Александру Усику.

Как сложилась карьера Джошуа после боя с Усиком?