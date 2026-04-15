Однією з очевидців такої ситуації стала українська спортсменка Катерина Коцар. Своєю історією вона поділилася в соцмережі Threads.
Що відомо про історію з Коцар?
Спортсменка поділилася емоційною історією про поїздку потягом під час евакуації, яка відбулася на тлі обстрілів.
За її словами, раніше вона лише читала подібні розповіді від інших людей, але тепер і сама опинилася серед пасажирів, які змушені були евакуюватися.
Історія Катерини Коцар / Фото скриншот з Threads
Згодом з'ясувалося, що йшлося про поїздку маршрутом Дніпро – Київ.
Яка історія трапилася з Коцар на Олімпіаді-2026?
- Українська фристайлістка стала однією з помітних спортсменок Зимових Олімпійських ігор у біг-ейрі: у кваліфікації вона набрала 155,5 бала, посіла 11-те місце.
Її спортивний успіх доповнився зворушливою подією поза трасою: одразу після виступу біля зони приземлення на неї чекав наречений – офіцер Збройних сил України. Він скористався моментом і зробив їй пропозицію, на яку Коцар відповіла згодою.
Як пише Суспільне Спорт, він спеціально приїхав на Ігри, оформивши відпустку, щоб підтримати спортсменку під час змагань, а сама подія відбулася у День святого Валентина.