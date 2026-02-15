Хлопець Катерини Коцар скористався нагодою та святом Дня закоханих, щоб наважитися на новий крок у їхніх стосунках, пише ТСН.

Що сталося на Олімпіаді з Катериною Коцар?

Українська фристайлістка отримала пропозицію руки та серця від свого коханого, який, як пише Суспільне Спорт, служить у Збройних Силах України та має офіцерське звання. Він вирішив зробити їй сюрприз на День Валентина просто у зоні приземлення біля трибун після заключного третього стрибка Катерини. Судячи зі світлини, де наречений вдягає на її палець обручку, Коцар відповіла згодою, тож пара заручилася.

Як Катерина Коцар виступила на Олімпійських іграх?

З результатом 155,5 бала Коцар змогла кваліфікуватися до фіналу біг-ейру. Її позиція у підсумковому протоколі 11-та. Вирішальні змагання відбудуться 16 лютого, і українка обіцяє ускладнити свої стрибки, щоб спробувати боротися за чільну трійку.

На камеру Катерина також підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича: вона показала напис "Freedom of Memory" – "Свобода пам'яті". Саме Коцар була однією з українських спортсменів, кому було заборонено змагатися у шоломі з написом про Україну.

