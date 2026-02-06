Серед них буде і збірна України, яка представлена у 11-ти видах спорту. НОК повідомив про склад нашої команди, а також дисципліни, в яких спортсмени змагатимуться.

В яких видах спорту буде Україна?

46 українських спортсменів виступатимуть у різних зимових видах спорту. Найбільше спортсменів заявлено в біатлоні та санному спорті – по 10.

Також українці змагатимуться у фристайлі (9), лижних гонках (6), гірськолижному спорті, лижному двоборстві та стрибках з трампліна (по 2).

По одному представнику Україна матиме у скелетоні, сноубордингу та фігурному катанні, ще двох – у шорт-треку.

Хто представлятиме Україну?

  • Біатлон

У цьому виді спорту країну представляють: Богдан Борковський, Олена Городна, Юлія Джіма, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина, Дмитро Підручний та Дарина Чалик.

  • Гірськолижний спорт

За Україну виступають: Дмитро Шеп'юк та Анастасія Шапіленко.

  • Лижне двоборство

Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець.

  • Лижні гонки

Представлені одразу кількома спортсменами: Дмитром Драгуном, Анастасією Нікон, Олександром Лісогором, Єлизаветою Ноприєнко, Дариною Мигаль та Софією Шкатулою.

  • Скелетон

Україну представляє Владислав Гераскевич

  • Сноубординг

Аннамарі Данча.

  • Стрибки на лижах з трампліна

Виступають Віталій Калініченко та Євген Марусяк.

  • Фігурне катання на ковзанах

Представляє Кирило Марсак.

  • Фристайл

Заявлені Ян Гаврюк, Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський, Неллі Попович, Максим Кузнєцов, Діана Яблонська, Олександр Окіпнюк, Оксана Яцюк та Катерина Коцар.

  • Шорт-трек

За національну команду виступають Олег Гандей та Єлизавета Сидьорко.

  • Санний спорт

Представляють Богдан Бабура, Даниїл Марціновський, Ігор Гой, Олександра Мох, Антон Дукач, Олена Смага, Назарій Качмар, Олена Стецків, Андрій Мандзій та Юліанна Туницька.

Що відомо про Олімпіаду-2026?

  • Зимові Олімпійські ігри 2026 проходять 6 – 22 лютого в Італії, у Мілані та Кортіні‑д'Ампеццо. Уперше сучасні Ігри відбуваються одночасно в двох великих містах.
  • На Іграх очікується участь майже 3 000 спортсменів із понад 90 країн світу, які боротимуться за 116 комплектів медалей у 16 видах спорту– від біатлону та фігурного катання до фристайлу та санного спорту. Новим у програмі є скі‑альпінізм серед дисциплін.
  • Україну на Олімпіаді‑2026 представляють 46 спортсменів у різних зимових дисциплінах, а трансляції для глядачів в Україні забезпечує "Суспільне".