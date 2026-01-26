Украина всегда имела выдающихся спортсменов, которые прославляли ее на международной арене, в частности на Играх. Кто стал первым олимпийский чемпионом с момента провозглашения независимости нашей страны – рассказывает 24 канал.

Читайте также Приносят счастье с 2007 года: кто является талисманом олимпийской сборной Украины

Кто стал первым чемпионом Олимпиады от Украины?

На Олимпийские игры 1994 года в норвежский Лиллехаммер отправилась 16-летняя Оксана Баюл, хотя призналась, что планировала участвовать на турнире только в 1998 году в Нагано (Япония). Она отправилась на соревнования из-за того, что после распада СССР понадобился кандидат на Игры-1994.

На открытии Баюл не было, ведь ее тренер Галина Змиевская не отпустила спортсменку из-за того, что была температура минус 24 градуса, а теплый комплект формы для сборной Украины так и не прибыл.

Оксана Баюл / Фото из открытых источников

В первые дни соревнований украинская фигуристка продемонстрировала одну из лучших коротких программ в истории этого вида спорта. Однако дальнейшее участие уроженки Днепра было под угрозой, поскольку на одной из тренировок она столкнулась с немкой Таней Шевченко.

В конце концов Баюл смогла продолжить выступить и 25 февраля 1994 года принесла Украине первую в истории олимпийскую медаль, завоевав "золото". Спортсменка вспоминала свое победное выступление.

Когда выехала на последний тройной прыжок, вижу – тренеры мне кричат: "Дурочка, прыгай на каскад. Тебе нужен каскад!!!" Я делаю две перебежки, прыгаю двойной аксель и "прилепливаю" какой-то маленький непонятный прыжок. Вот только выехала, и сыграли последние аккорды музыки,

– цитирует Баюл НОК Украины в Одесской области.

Финальный результат соревнований решил голос немецкого судьи Яна Хоффмана, который за артистизм поставил Нэнси Кэрриган 5,8 балла, а Баюл получила на одну десятую больше, став чемпионкой Олимпиады-1994.

Победное выступление Баюл: смотрите видео

Где сейчас и чем занимается Баюл?