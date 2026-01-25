Несмотря на все жизненные перипетии, Баюл находит время возвращаться на лед. Возраст не мешает ей выполнять сложные элементы программы, как видно из видео на тик-ток странице Ukrainian_sport_tv.

Что сейчас делает Оксана Баюл?

В Соединенных Штатах, где она постоянно проживает еще с 90-х годов, олимпийская чемпионка регулярно ходит на каток и держит себя в форме.

В свои 48 лет Оксана Баюл эффектно показывает обороты с высокой скоростью и даже добавляет к своему катанию артистические нотки.

Оксана Баюл демонстрирует мастер-класс на льду – смотрите видео:

Что происходит в жизни Оксаны Баюл?