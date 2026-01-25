Несмотря на все жизненные перипетии, Баюл находит время возвращаться на лед. Возраст не мешает ей выполнять сложные элементы программы, как видно из видео на тик-ток странице Ukrainian_sport_tv.
Что сейчас делает Оксана Баюл?
В Соединенных Штатах, где она постоянно проживает еще с 90-х годов, олимпийская чемпионка регулярно ходит на каток и держит себя в форме.
В свои 48 лет Оксана Баюл эффектно показывает обороты с высокой скоростью и даже добавляет к своему катанию артистические нотки.
Оксана Баюл демонстрирует мастер-класс на льду – смотрите видео:
Что происходит в жизни Оксаны Баюл?
- Бывшая спортсменка переживает сложный период: она проходит через длительный процесс развода с мужем-итальянцем.
- Баюл добровольно согласилась жить отдельно от своей 11-летней дочери Софии и проходить обучение по контролю над гневом.
- Экс-фигуристка призвала общественность не распространять ложную информацию о ее личной жизни.