Попри усі життєві перипетії, Баюл знаходить час повертатися на лід. Вік не заважає їй виконувати складні елементи програми, як видно з відео на тік-ток сторінці Ukrainian_sport_tv.

Що зараз робить Оксана Баюл?

У Сполучених Штатах, де вона постійно проживає ще з 90-х років, олімпійська чемпіонка регулярно ходить на ковзанку і тримає себе у формі.

У свої 48 років Оксана Баюл ефектно показує оберти з високою швидкістю та навіть додає до свого катання артистичні нотки.

Оксана Баюл демонструє майстер-клас на льоду – дивіться відео:

Що відбувається в житті Оксани Баюл?