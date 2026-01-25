Попри усі життєві перипетії, Баюл знаходить час повертатися на лід. Вік не заважає їй виконувати складні елементи програми, як видно з відео на тік-ток сторінці Ukrainian_sport_tv.
Що зараз робить Оксана Баюл?
У Сполучених Штатах, де вона постійно проживає ще з 90-х років, олімпійська чемпіонка регулярно ходить на ковзанку і тримає себе у формі.
У свої 48 років Оксана Баюл ефектно показує оберти з високою швидкістю та навіть додає до свого катання артистичні нотки.
Оксана Баюл демонструє майстер-клас на льоду – дивіться відео:
Що відбувається в житті Оксани Баюл?
Колишня спортсменка переживає складний період: вона проходить через тривалий процес розлучення з чоловіком-італійцем.
Баюл добровільно погодилася жити окремо від своєї 11-річної доньки Софії і проходити навчання з контролю над гнівом.
Ексфігуристка закликала громадськість не поширювати неправдиву інформацію про її особисте життя.