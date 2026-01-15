Баюл переконує, що деталі розлучення з чоловіком, які стали відомі під час судового процесу, не відповідають дійсності. Колишня спортсменка пояснила, що сталося насправді, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Баюл.

Що Баюл сказала про розлучення і доньку?

48-річна чемпіонка заперечила, що проживання окремо від 11-річної доньки Софії стало результатом судового припису. Вона стверджує, що це була приватна угода між нею та чоловіком Карло Фаріною.

Домовленість між подружжям, яке припинило стосунки, мала бути конфіденційною. Натомість вона потрапила до ЗМІ, і дехто вирішив, що спілкуватися з дочкою Баюл заборонив суддя.

Ще раз: жодного рішення суду не існувало. Це була приватна угода. В цій історії використали мою дочку, щоб винести її в публічний простір. Це соромно. Соромно і ганебно,

– поскаржилася Баюл.

Як Баюл прокоментувала навчання з контролю над гнівом?

Окрім відмови від опіки над Софією, українка також зобов'язалася пройти терапію, яка дозволить їй боротися зі спалахами гніву.

Баюл пояснила, що в її житті були періоди, пов'язані зі шкідливими залежностями. Тож вона сама запропонувала внести такий пункт до приватної угоди.

Колишня спортсменка завершила звернення, нарікаючи на те, що її називають "жахливою людиною", хоча вона не виносила сміття з хати.

Що відомо про розлучення Оксани Баюл?