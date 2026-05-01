Під час засідання, яке відбулось 29 квітня, у європейських депутатів вистачало тем для суперечок, передає "Радіо Свобода". Йшлося там і про Україну.

Що саме говорили про Україну?

Спорт був не єдиною темою для дискусії – багатьох обурив допуск росіян до мистецької виставки Венеціанський бієнале, яка розпочнеться 9 травня в Італії.

Це обурило віцепрезидентку Європарламенту, представницю Італії Піну Пічерно.

Поки російські ракети вражають театри, цивільних, українські музеї, представники російського режиму беруть участь у міжнародних виставках і спортивних змаганнях. Це не відкритість і не діалог. Це використання культури для створення ілюзії нормальності, щоб змусити нас забути про злочини Кремля,

– заявила політикиня.

Її підтримав німецький колега Тейс Ройтен, який пригадав нещодавній допуск росіян та білорусів до зимової Паралімпіади. Євродепутат назвав сторонників таких ідей співучасниками дій Путіна.

Подібної риторики притримується співвітчизниця Ройтена Марі-Агнес Страк-Зіммерманн. Вона заявила, що ті, хто схвалює повернення Росії у спорт – "фактично стелять червону доріжку – і це новий рівень падіння".

Чи були ті, хто підтримав агресора?

Так, це переважно представники партій, які характеризуються правим популістським ухилом. Серед таких була зокрема Катаріна Рот-Неведялова (Словаччина), яка є політичною соратницею прем’єра Роберта Фіцо.

Нещодавно 24 Канал писав, що він зібрався на парад до Москви і просив Польщу посприяти цьому.

