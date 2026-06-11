Україна давно завоювала репутацію однієї з найсильніших гімнастичних держав планети – Олена Вітриченко, Ганна Безсонова та Ганна Різатдінова підтвердили це реноме олімпійськими медалями. Поки весь світ захоплювався суворою та професійною школою Дерюгіних, на килимі запалювалися зірки, які змушували стадіони аплодувати стоячи, передає 24 Канал.

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Чим відома Олена Вітриченко?

Олена Вітриченко стала справжнім символом витонченості та бездоганної техніки наприкінці 90-х років. Талановиту одеситку протягом усієї спортивної кар'єри готувала мама, колишня гімнастка Ніна Вітриченко. Попри постійну суб'єктивність суддівства та шалену конкуренцію, Олена зуміла вибороти бронзову нагороду на Олімпіаді-1996 в Атланті.

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Олена Вітриченко є дев'ятиразовою чемпіонкою світу та дванадцятиразовою чемпіонкою Європи. Її виступи з коронною стрічкою та м'ячем досі вважаються еталоном музичності й артистизму, а її вміння долати будь-які закулісні інтриги захоплювало мільйони вболівальників.

Які основні досягнення Ганни Безсонової?

Якщо запитати пересічного українця про художню гімнастику, першим спаде на думку саме ім'я Ганни Безсонової. Дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (Афіни-2004 та Пекін-2008) та абсолютна чемпіонка світу 2007 року володіла рідкісним магнетизмом.

Ганна народилася у сім’ї спортсменів. Її батько Володимир Безсонов був футболістом, виступав за київське Динамо, а мама Вікторія була чемпіонкою світу в групових вправах з художньої гімнастики. Старший брат став майстром спорту з тенісу.

Упродовж десяти років Ганна Безсонова була лідером збірної України та однією з найкращих у світовій художній гімнастиці.



Ганна Безсонова – одна з найсильніших гімнасток світу у 2000-х роках/ Фото Epueo

Її легендарний обруч під музику з "Лебединого озера" або емоційні вправи з булавами змушували затамувати подих. Безсонову називали "Королевою елегантності", адже навіть коли судді занижували їй бали, трибуни вибухали оваціями, визнаючи її беззаперечне лідерство.

Що досягла Ганна Різатдінова?

Ганна Різатдінова довела всьому світу, що праця та абсолютна відданість своїй справі здатні підкорити будь-які вершини. Її піком кар'єри стала заслужена бронзова медаль на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро, яка вивела українську гімнастику на новий виток визнання.

Окрім цього, Ганна є чемпіонкою світу в mouthful-вправі з обручем (2013) та багаторазовою призеркою світових першостей. Її виступи завжди вирізнялися шаленою енергетикою, складними піруетами та фірмовим патріотичним настроєм, який став візитівкою кримчанки на міжнародній арені.



Ганна Різатдінова з медаллю Ріо-2016/ Фото із соцмереж

По завершенню спортивної кар'єри Різатдінова брала активну участь у телевізійних проектах, зокрема "Танці з зірками". Згодом працювала експерткою на телеканалі "Суспільне" та розповідала про успіхи українських спортсменів.