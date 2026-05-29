Скандал навколо допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних турнірів набирає обертів. На юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики українки показово відреагували на появу символіки країн-агресорів, повідомляє "Трибуна".

Що відомо про протест українських гімнасток?

Світова та європейська федерації гімнастики дозволили росіянкам та білорускам виступити на змаганнях у болгарській Варні зі своїми національними прапорами та гімнами.

Уже на другий день чемпіонату Європи стало зрозуміло, як проходять спільні церемонії нагородження за участю українок та представниць країн-агресорів.

У фіналі юніорок із м'ячем перемогу здобула білоруска Кіра Бабкевич, а бронзову нагороду виборола українка Варвара Чубарова. У вправах зі стрічкою золото дісталося росіянці Яні Заікіній, тоді як срібло завоювала українка Софія Країнська.

Під час вручення медалей українські спортсменки щиро раділи своїм успіхам. Однак атмосфера різко змінилася, щойно на арені пролунали гімни Росії та Білорусі.

Софія Країнська та Варвара Чубарова дістали навушники, заплющили очі й намагалися відгородитися від церемонії, демонструючи свою позицію щодо повернення росіян і білорусів у міжнародний спорт.

Скандал навколо російської символіки лише посилюється

Українська федерація гімнастики вже раніше різко засудила рішення European Gymnastics та FIG щодо повернення росіян і білорусів із прапорами та гімнами. В УФГ наголосили, що такі дії є неприйнятними під час повномасштабної війни.

Також українська сторона вимагає усунути представників країн-агресорів від офіційних церемоній та переглянути рішення щодо їхнього допуску.

У травні виконавчі комітети FIG та European Gymnastics скасували всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі. Тепер вони можуть виступати на міжнародних турнірах із національними прапорами та гімнами.

В Україні це рішення назвали ударом по спортивних принципах та пообіцяли оскаржувати його в юридичному полі. На тлі цих подій реакція українських гімнасток на чемпіонаті Європи стала ще одним потужним сигналом світовому спорту.