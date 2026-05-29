Скандал вокруг допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам набирает обороты. На юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике украинки показательно отреагировали на появление символики стран-агрессоров, сообщает "Трибуна".

Что известно о протесте украинских гимнасток?

Мировая и европейская федерации гимнастики позволили россиянкам и белорускам выступить на соревнованиях в болгарской Варне со своими национальными флагами и гимнами.

Уже на второй день чемпионата Европы стало понятно, как проходят совместные церемонии награждения с участием украинок и представительниц стран-агрессоров.

В финале юниорок с мячом победу одержала белоруска Кира Бабкевич, а бронзовую награду завоевала украинка Варвара Чубарова. В упражнениях с лентой золото досталось россиянке Яне Заикиной, тогда как серебро завоевала украинка София Краинская.

Во время вручения медалей украинские спортсменки искренне радовались своим успехам. Однако атмосфера резко изменилась, как только на арене прозвучали гимны России и Беларуси.

София Краинская и Варвара Чубарова достали наушники, закрыли глаза и пытались отгородиться от церемонии, демонстрируя свою позицию относительно возвращения россиян и белорусов в международный спорт.

Скандал вокруг российской символики только усиливается

Украинская федерация гимнастики уже ранее резко осудила решение European Gymnastics и FIG по возвращению россиян и белорусов с флагами и гимнами. В УФГ отметили, что такие действия неприемлемы во время полномасштабной войны.

Также украинская сторона требует устранить представителей стран-агрессоров от официальных церемоний и пересмотреть решение об их допуске.

В мае исполнительные комитеты FIG и European Gymnastics отменили все ограничения для спортсменов из России и Беларуси. Теперь они могут выступать на международных турнирах с национальными флагами и гимнами.

В Украине это решение назвали ударом по спортивным принципам и пообещали оспаривать его в юридическом поле. На фоне этих событий реакция украинских гимнасток на чемпионате Европы стала еще одним мощным сигналом мировому спорту.