Российский террор продолжает уничтожать гражданскую и спортивную инфраструктуру столицы Украины. Вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Блохина рассказала для "Трибуны", что во время недавней атаки пострадало место, в котором начинали свой путь тысячи спортсменок.

Что известно о поврежденном здании?

Во время обстрела столицы в ночь на 24 мая пострадал Октябрьский дворец (Международный центр культуры и искусств) – знаковое место, где с 1957 года зарождалась знаменитая "Школа Дерюгиных".

Для украинской гимнастики это здание является настоящим символом и колыбелью многих поколений олимпийских чемпионок. Повреждение исторического сооружения стало тяжелым ударом для всего спортивного сообщества страны.

Эмоциональное признание Ирины Блохиной

Дочь легендарного футболиста Олега Блохина и тренера Ирины Дерюгиной не сдержала эмоций, комментируя разрушение дворца.

Это боль. Это безграничная боль. Это всегда был наш дом, храм, я бы сказала. Это источник художественной гимнастики Украины,

– заявила Блохина.

Она напомнила, что именно здесь Альбина Дерюгина открыла душу для тысяч детей и подарила им веру в себя, которая живет там до сих пор.

Борьба за будущее во время войны

Несмотря на постоянные прилеты, уничтоженные залы и стресс, украинские тренеры и маленькие спортсменки продолжают работать. Недавно разрушениям подвергся не только Октябрьский дворец, но и другой зал известного тренера Виктории Бессоновой, который только успели восстановить после прошлогоднего обстрела.

На фоне этих испытаний Блохина призвала весь мир помочь легендарной школе наконец найти свой постоянный и безопасный дом, чтобы подарить детям войны шанс на осуществление их спортивных мечтаний.