Її життя та кар'єра були сповнені як радісних, так і складних моментів. Про спортивні досягнення, особисте життя та життя після кар'єри спортсменки розповість 24 Канал.
Що відомо про Ірину Дерюгіну?
- Дитинство
Вона народилася у родині спортивних легенд: батько, Іван Дерюгін, був Олімпійським чемпіоном з сучасного п'ятиборства, а мати, Альбіна Дерюгіна, – легендарною тренеркою. Ірина успадкувала талант та відданість спорту від батьків і вже у 10 років вступила до Київського хореографічного училища, що дало їй гнучкість і артистизм. Пізніше вона здобула освіту в Київському державному інституті фізичної культури, заклавши основу для майбутньої тренерської кар'єри.
- Спортивна кар'єра
У спортивній кар'єрі Дерюгіна досягла унікальних висот: вона залишилася єдиною радянською гімнасткою, яка двічі здобула титул абсолютної чемпіонки світу в індивідуальній першості, у 1977 році в Базелі та 1979-го в Лондоні.
Вона була першою радянською гімнасткою, яка виконала складні елементи з м'ячем, які пізніше увійшли до програми змагань.
Після професійної кар'єри
У 1982 році вона перейшла до тренерської роботи. Разом з матір'ю вона заснувала відому "Школу Дерюгіних" у Києві, де підготували численні зірки світового масштабу: серед них – Олександра Тимошенко, Катерина Серебрянська, Тамара Єрофеєва та Ганна Безсонова, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 та 2008 років.
За останні двадцять років вихованки Ірини завоювали понад 120 золотих, 30 срібних і 30 бронзових медалей на головних міжнародних турнірах, включно з 2 олімпійськими чемпіонками, 1 призеркою Олімпійських ігор, 11 чемпіонками світу та 30 призерками чемпіонатів світу. Дерюгіна також є головною організаторкою престижного міжнародного турніру "Кубок Дерюгіної", який проводиться з 1990-х років.
Ірина Дерюгіна зі своїми ученицями / Фото Українська федерація гімнастики
- Особисте життя
У 1980 році (за деякими джерелами – наприкінці 1979-го) вона офіційно вийшла заміж за відомого українського футболіста та тренера Олега Блохіна. У 1983 році у подружжя народилася єдина спільна донька Ірина, яка згодом стала відомою співачкою, телеведучою та хореографом, а зараз працює старшою тренеркою у збірній разом із матір'ю.
Шлюб тривав 19 років і офіційно розірвався на межі 1999 – 2000 років.
За особистим зізнанням Ірини, причиною розлучення стало народження дітей у Блохіна поза їхньою родиною. Після розлучення Ірина Дерюгіна не підтримує жодних стосунків із колишнім чоловіком та його новою родиною, а їхня донька також припинила спілкування з батьком.
Навіть через багато років після розлучення імена колишнього подружжя знову з'являються в медіа через юридичні суперечки. За даними Ігоря Бурбаса, перша та друга дружини Блохіна вели судові розгляди щодо поділу нерухомості у Києві.
Другий шлюб Дерюгіної тривав майже 11 років і залишався приватним.
Ірина Дерюгіна, Олег Блохін та маленька Ірина Блохіна / Фото з відкритих джерел
- Скандали
Попри величезний авторитет у світі гімнастики, кар'єра Ірини Дерюгіної не була позбавлена складнощів. У 2000 році Міжнародна федерація гімнастики відсторонила її від суддівства на один рік за упереджене оцінювання, а у 2008 році вона отримала покарання у вигляді восьмирічної дискваліфікації через звинувачення у підкупі суддів, яке після апеляцій було скорочено до чотирьох років.
У 2024 році її обрали президенткою Української федерації гімнастики, до цього працюючи першою віцепрезиденткою організації. Вона продовжує активно розвивати українську гімнастику, виховує нове покоління спортсменок.
Її внесок у спорт відзначено званням заслуженого тренера СРСР і України, а також численними орденами та медалями.