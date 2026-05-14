Ее жизнь и карьера были полны как радостных, так и сложных моментов. О спортивных достижениях, личной жизни и жизни после карьеры спортсменки расскажет 24 Канал.

Что известно об Ирине Дерюгиной?

Детство

Она родилась в семье спортивных легенд: отец, Иван Дерюгин, был Олимпийским чемпионом по современному пятиборью, а мать, Альбина Дерюгина, – легендарным тренером. Ирина унаследовала талант и преданность спорту от родителей и уже в 10 лет поступила в Киевское хореографическое училище, что дало ей гибкость и артистизм. Позже она получила образование в Киевском государственном институте физической культуры, заложив основу для будущей тренерской карьеры.

Спортивная карьера

В спортивной карьере Дерюгина достигла уникальных высот: она осталась единственной советской гимнасткой, которая дважды завоевала титул абсолютной чемпионки мира в индивидуальном первенстве, в 1977 году в Базеле и 1979-го в Лондоне.

Она была первой советской гимнасткой, которая выполнила сложные элементы с мячом, которые позже вошли в программу соревнований.

После профессиональной карьеры

В 1982 году она перешла к тренерской работе. Вместе с матерью она основала известную "Школу Дерюгиных" в Киеве, где подготовили многочисленные звезды мирового масштаба: среди них – Александра Тимошенко, Екатерина Серебрянская, Тамара Ерофеева и Анна Бессонова, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов.

За последние двадцать лет воспитанницы Ирины завоевали более 120 золотых, 30 серебряных и 30 бронзовых медалей на главных международных турнирах, включая 2 олимпийскими чемпионками, 1 призером Олимпийских игр, 11 чемпионками мира и 30 призерами чемпионатов мира. Дерюгина также является главным организатором престижного международного турнира "Кубок Дерюгиной", который проводится с 1990-х годов.

Ирина Дерюгина со своими ученицами / Фото Украинская федерация гимнастики

Личная жизнь

В 1980 году (по некоторым источникам – в конце 1979-го) она официально вышла замуж за известного украинского футболиста и тренера Олега Блохина. В 1983 году у супругов родилась единственная общая дочь Ирина, которая впоследствии стала известной певицей, телеведущей и хореографом, а сейчас работает старшим тренером в сборной вместе с матерью.

Брак длился 19 лет и официально расторгнут на рубеже 1999 – 2000 годов.

По личному признанию Ирины, причиной развода стало рождение детей у Блохина вне их семьи. После развода Ирина Дерюгина не поддерживает никаких отношений с бывшим мужем и его новой семьей, а их дочь также прекратила общение с отцом.

Даже спустя много лет после развода имена бывших супругов снова появляются в медиа из-за юридических споров. По данным Игоря Бурбаса, первая и вторая жены Блохина вели судебные разбирательства по разделу недвижимости в Киеве.

Второй брак Дерюгиной длился почти 11 лет и оставался частным.

Ирина Дерюгина, Олег Блохин и маленькая Ирина Блохина / Фото из открытых источников

Скандалы

Несмотря на огромный авторитет в мире гимнастики, карьера Ирины Дерюгиной не была лишена сложностей. В 2000 году Международная федерация гимнастики отстранила ее от судейства на один год за предвзятое оценивание, а в 2008 году она получила наказание в виде восьмилетней дисквалификации из-за обвинения в подкупе судей, которое после апелляций было сокращено до четырех лет.

В 2024 году ее избрали президентом Украинской федерации гимнастики, до этого работая первым вице-президентом организации. Она продолжает активно развивать украинскую гимнастику, воспитывает новое поколение спортсменок.

Ее вклад в спорт отмечен званием заслуженного тренера СССР и Украины, а также многочисленными орденами и медалями.