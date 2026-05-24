Після рішення World Gymnastics про повне скасування санкцій аналогічний крок зробила й European Gymnastics, повідомляє сайт організації. Скандальне рішення вже викликало хвилю обурення серед українських уболівальників та спортивної спільноти.

Що відомо про повернення росіян?

Виконком European Gymnastics підтримав рішення World Gymnastics щодо зняття всіх обмежень із представників Росії та Білорусі. Відтепер спортсмени з цих країн зможуть брати участь у міжнародних турнірах під національними прапорами та з виконанням гімну у разі перемог.

Йдеться про всі дисципліни під егідою федерації: спортивну та художню гімнастику, акробатику, аеробіку й стрибки на батуті. Заборона діяла з березня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Україна раніше бойкотувала конгрес через допуск росіян

Ще у 2023 році Українська федерація гімнастики бойкотувала конгрес European Gymnastics через участь представників Росії та Білорусі. Тоді українська сторона наголошувала на неприпустимості будь-якої співпраці зі спортивними структурами країн-агресорів.

Тепер же російські та білоруські спортсмени остаточно повертаються до міжнародної гімнастики без будь-яких символічних обмежень. У World Gymnastics пояснили своє рішення принципами "рівності" та "відокремлення спорту від політики".

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка Стелла Захарова розкритикувала українських чиновників за недостатньо жорстку реакцію на повернення росіян у міжнародну спортивну гімнастику.