Украина давно завоевала репутацию одной из сильнейших гимнастических держав планеты – Елена Витриченко, Анна Безсонова и Анна Ризатдинова подтвердили эту репутацию олимпийскими медалями. Пока весь мир восхищался строгой и профессиональной школой Дерюгиных, на ковре зажигались звезды, которые заставляли стадионы аплодировать стоя, передает 24 Канал.

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Чем известна Елена Витриченко?

Елена Витриченко стала настоящим символом изящества и безупречной техники в конце 90-х годов. Талантливую одесситку на протяжении всей спортивной карьеры готовила мама, бывшая гимнастка Нина Витриченко. Несмотря на постоянную субъективность судейства и бешеную конкуренцию, Елена сумела завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде-1996 в Атланте.

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Елена Витриченко является девятикратной чемпионкой мира и двенадцатикратной чемпионкой Европы. Ее выступления с коронной лентой и мячом до сих пор считаются эталоном музыкальности и артистизма,, а ее умение преодолевать любые закулисные интриги восхищало миллионы болельщиков.

Каковы основные достижения Анны Безсоновой?

Если спросить обычного украинца об художественной гимнастике, первым на ум придет именно имя Анны Безсоновой. Двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр (Афины-2004 и Пекин-2008) и абсолютная чемпионка мира 2007 года обладала редким магнетизмом.

Анна родилась в семье спортсменов. Ее отец Владимир Безсонов был футболистом, выступал за киевское «Динамо», а мама Виктория была чемпионкой мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Старший брат стал мастером спорта по теннису.

На протяжении десяти лет Анна Безсонова была лидером сборной Украины и одной из лучших в мировой спортивной гимнастике.



Анна Безсонова – одна из сильнейших гимнасток мира в 2000-х годах/ Фото Epueo

Ее легендарный обруч под музыку из «Лебединого озера» или эмоциональные упражнения с булавами заставляли затаить дыхание. Безсонову называли «Королевой элегантности», ведь даже когда судьи занижали ей баллы, трибуны взрывались овациями, признавая ее бесспорное лидерство.

Чего достигла Анна Ризатдинова?

Анна Ризатдинова доказала всему миру, что труд и абсолютная преданность своему делу способны покорить любые вершины. Вершиной ее карьеры стала заслуженная бронзовая медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, которая вывела украинскую гимнастику на новый виток признания.

Кроме того,, Анна является чемпионкой мира в упражнении с обручем (2013) и многократной призеркой мировых первенств. Ее выступления всегда отличались безумной энергетикой, сложными пируэтами и фирменным патриотическим настроем, который стал визитной карточкой крымчанки на международной арене.



Анна Ризатдинова с медалью Рио-2016 / Фото из соцсетей

По завершении спортивной карьеры Ризатдинова принимала активное участие в телевизионных проектах, в частности «Танцы со звездами». Впоследствии работала экспертом на телеканале «Суспільне» и рассказывала об успехах украинских спортсменов.