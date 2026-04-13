Рішення було ухвалено саме в час, коли на Кубку світу з водного поло збірну України змушують грати проти російських "нейтралів". Тепер такі випадки стануть регулярними, як зрозуміло з повідомлення на сайті World Aquatics.

Чим мотивують повернення росіян на міжнародні змагання у World Aquatics?

В організації заявили, що повернення росіян у дорослі змагання є наступним кроком після того, як санкції було знято на молодіжному та юніорському рівні.

Упродовж останніх трьох років World Aquatics успішно допомогли гарантувати, що конфлікти залишались за межами місць проведення спортивних змагань. Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб басейни та відкриті водойми залишалися місцями, де спортсмени з усіх країн можуть збиратися разом у мирних змаганнях,

– цинічно написав президент федерації Хусейн аль Мусаллам.

Які види спорту зачепить рішення World Aquatics?

Відтепер росіяни та білоруси знову є повноцінними членами організації, а їхні спортсмени можуть брати участь в індивідуальних та командних змаганнях будь-яких рівнів з плавання у басейні, плавання на відкритій воді, стрибків у воду, артистичного плавання і водного поло.

Обов'язковою умовою допуску для росіян і білорусів стане проходження щонайменше чотирьох кампаній з допінг-контролю, організованих Міжнародною агенцією тестувань ITA.

Чому українців змушують змагатися у водному поло з росіянами?