Такий сценарій поки не є остаточно підтвердженим, однак уже активно обговорюється. Потенційна зустріч може стати першою між командами з початку повномасштабної війни, повідомляє 24 Канал.

Як це можливо?

Збірна України у чвертьфіналі турніру поступилася Грузії з рахунком 9-20 і продовжила боротьбу за "втішні" місця, повідомляє сайт федерації водного поло.

У першому матчі за 5-8 позиції "синьо-жовті" програли Австралії 15-21, а росіяни – румунам. Відтак, згідно турнірної сітки, Україна та "нейтральні" мають зіграти між собою у поєдинку за 7-ме місце.

Матч запланований на понеділок, 13 квітня. Початок о 16:00. Однак федерація водного поло наразі не підтвердила, чи вийдуть українці на цю гру.

Перша зустріч з початку великої війни

Якщо цей поєдинок усе ж відбудеться, він може стати першим очним протистоянням України та Росії з 2022 року.

Через повномасштабне вторгнення українські команди у більшості видів спорту уникають матчів із представниками країни-агресора.

Російські телеграм-канали вже активно анонсують майбутнє протистояння у водному поло.

