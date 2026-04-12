Такой сценарий пока не является окончательно подтвержденным, однако уже активно обсуждается. Потенциальная встреча может стать первой между командами с начала полномасштабной войны, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Россияне убили чемпиона Украины по водному поло Родиона Пустового
Как это возможно?
Сборная Украины в четвертьфинале турнира уступила Грузии со счетом 9-20 и продолжила борьбу за "утешительные" места, сообщает сайт федерации водного поло.
В первом матче за 5-8 позиции "сине-желтые" проиграли Австралии 15-21, а россияне – румынам. Поэтому, согласно турнирной сетки, Украина и "нейтральные" должны сыграть между собой в поединке за 7-е место.
Матч запланирован на понедельник, 13 апреля. Начало в 16:00. Однако федерация водного поло пока не подтвердила, выйдут ли украинцы на эту игру.
Первая встреча с начала большой войны
Если этот поединок все же состоится, он может стать первым очным противостоянием Украины и России с 2022 года.
Из-за полномасштабного вторжения украинские команды в большинстве видов спорта избегают матчей с представителями страны-агрессора.
Российские телеграмм-каналы уже активно анонсируют предстоящее противостояние в водном поло.
Российские спортсмены на международной арене
- В прошлом году Международная спортивная федерация World Aquatics допустила российских и белорусских вотерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года, пишет "Чемпион".
- Последний раз сборные Украины и России в командных видах спорта пересекались на Евро-2022 по футзалу. Произошло это 4 февраля. "Сине-желтые" тогда уступили со счетом 2:3.