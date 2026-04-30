Днями, у російському Новосибірську, місцевий Локомотив приймав Зєніт у матчі місцевої волейбольної ліги. За повідомленням однієї з відвідувачок дійства у її інстаграмі, навіть там увага була прикута до України.

Що так налякало росіян?

Місцева родина прийшла на волейбольний поєдинок, але вони ризикували не потрапити на арену – стьордам дуже не сподобався ігровий снаряд, який був намальований на плакаті у дитини.

Не дай Бог хтось би побачив цей м'яч і вирішив, що це прапор іншої країни. Загалом, м'яч нам довелось замалювати чорним маркером, і у нас вийшла якась бомба,

– іронізує мама дитини.

У підсумку, російська сім’я залишилась задоволеною, що їм таки дозволили подивитись матч.

Чим ще "відзначився" російський спорт?

Стало відомо, що через представників країн-агресорок Жіноча тенісна асоціація (WTA) почала погрожувати українці Олександрі Олійниковій.

Дивні речі відбуваються також і у волейболі. Колишній капітан збірної Польщі Міхал Куб'як, який на початку повномасштабного вторгнення підтримував Україну, раптом заявив, що йому не вистачає росіян у спорті.

На жаль, нещодавно до міжнародних змагань допустили юніорську збірну Росії.

