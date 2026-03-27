Змагання відбудуться 3–6 квітня у місті Порденоне. Українська сторона вже виступила проти такого рішення та намагалася його оскаржити, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про повернення росіян?

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) ще наприкінці 2025 року ухвалила рішення допустити юнацькі збірні Росії та Білорусі до міжнародних турнірів із правом виступати під власними прапорами та з виконанням гімнів. Нові правила набули чинності з 1 січня 2026 року.

У федерації пояснили цей крок тим, що молоді спортсмени мають «фундаментальне право» брати участь у міжнародних змаганнях незалежно від політичної ситуації. При цьому санкції щодо дорослих збірних обох країн залишаються чинними.

Саме завдяки цьому рішенню російська юніорська команда отримала можливість виступити на турнірі в італійському Порденоне 3–6 квітня під національною символікою.

Рішення стало наслідком рекомендацій МОК

Перед цим Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити російських і білоруських юних спортсменів до міжнародних стартів, включно з командними видами спорту. Ця позиція була підтримана на олімпійському саміті та фактично відкрила шлях до поступового повернення спортсменів із цих країн.

Українська федерація волейболу виступила проти участі росіян у турнірі в Італії та намагалася заблокувати їхній допуск, однак безуспішно. Про це на своїй сторінці в телеграмі повідомив юрист Євген Пронін.

Такий допуск підриває єдність санкцій, яка і так на волосині висить і створює небезпечний прецедент – Росія використовує це як доказ виходу з ізоляції, а подібна практика може швидко поширитися на інші види спорту попри триваючу війну,

– написав він.

Як реагують росіяни?

Наставник збірної Росії Олександр Карінов назвав "хвилюючим" повернення команди на міжнародні турніри, пише sport-interfax.

Нашим останнім великим стартом був чемпіонат світу серед дівчат до 18 років, який пройшов у Мексиці у 2021 році. Ми залишили світовий майданчик у статусі найсильнішої команди планети, тому й вийти на неї зобов'язані гідно,

– сказав він.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що готовий розглянути питання щодо повернення росіян до спортивних змагань.