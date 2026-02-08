Перед стартом зимових Олімпійських ігор у 2026 році міжнародні спортивні санкції щодо Росії опинилися на межі серйозних змін – і це може мати глобальні наслідки. Як пише The New York Times, суворі обмеження, які стримували участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях, ймовірно наближаються до завершення.

Дивіться також Підгоріло від Інфантіно: журналіст запропонував провести матч між Україною та Росією у Києві

Що сказали у МОК про допуск росіян?

У Міжнародному олімпійському комітеті вчергове заявили, що спорт має залишатися політично нейтральним, а не інструментом санкцій.

МОК хоче запровадити універсальні правила, які дозволять російським атлетам повернутися на міжнародну арену на рівних умовах з іншими країнами.

Ми – спортивна організація. Ми розуміємо політику і знаємо, що не діємо у вакуумі. Але наша гра – це спорт. Це означає, що спорт має залишатися нейтральним майданчиком,

– заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

Як може змінитися спортивний світ?

Майже всі санкції щодо спортсменів із Росії та Білорусі, зокрема у таких видах як тхеквондо і дзюдо – вже зняті, але формальні обмеження національних команд зберігаються.

Частина міжнародних федерацій рекомендувала дозволити виступати молодим росіянам під власним прапором і гімном у юнацьких змаганнях.

Реакція України та світу

Така позиція викликає різку критику з боку українських та європейських спортивних і політичних діячів, які наголошують, що санкції мають залишатися доти, доки триває війна в Україні.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний раніше висловив розчарування можливим скасуванням санкцій, стверджуючи, що Росія використовує спорт як інструмент пропаганди.

Про необхідність повернення російської футбольної збірної до офіційних змагань раніше заявляв президент ФІФА та друг Путіна Джанні Інфантіно.

Що це означає для Олімпіади?