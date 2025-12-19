Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний відреагував на послаблення обмежень для росіян, які продовжують щодня вбивати українців. Бідний не приховував свого розчарування від даних рішень МОК, інформує 24 Канал із посиланням на Politico.

До теми Росія виходить з-під санкцій: які види спорту дозволяють окупантам виступати під своїм прапором

Як Бідний відреагував на останні рішення МОК?

Він запевнив, що Україна продовжує боротись за засудження російської агресії через спорт.

Зараз, звісно, ми бачимо цю спробу відбілити агресора на спортивних аренах. Вони стверджують, що спорт має бути поза політикою, але це ілюзія, адже саме Росія є країною, яка використовує спорт як майданчик для пропаганди,

– сказав український міністр.

Бідний додав, що спорт десятиліттями був для Кремля ефектним інструментом м'якої сили, який використовувався для проєкції національної потуги та легітимності на глобальній арені.

"Від проведення масштабних подій, як-от зимові Олімпійські ігри в Сочі чи чемпіонат світу з футболу, до інтеграції спортсменів у військові та безпекові структури — Москва неодноразово розмивала межі між спортивними змаганнями та державною пропагандою", – зауважив Бідний.

Міністр заявив, що його збентежили слова нової очільниці Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі про те, що російські спортсмени не повинні страждати від дій влади їх країни. Бідний запевнив, що українська сторона поважає право кожного члена МОК щодо власної думки, але водночас ця їх позиція має мати підґрунтя не на політичній основі, а на принципах Олімпійської хартії.

Бідний додав, що попри ці дикі рішення українські спортсмени продовжують готуватись до змагань навіть, коли тренуються під час блекаутів. За його словами, наші спортсмени уособлюють у собі стійкість, яка дозволила Україні протистояти одній із найстрашніших армій світу.

Що сказала президентка МОК?

Керсті Ковентрі розповіла, що МОК повинен залишатись нейтральним і не буде залученим до політики. Президентка комітету підкреслила, що усі мають отримати можливість змагатися на Олімпійських іграх.

Що ми побачили у Парижі, на мою думку, було дуже чесним. Ми сказали атлетам з Білорусі та Росії, які відкрито підтримували війну, що їх не допустять. Це підтверджує наш принцип, що усі на Іграх мають бути в безпеці,

– процитувало слова Ковентрі видання Fox Sports.

