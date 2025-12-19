Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отреагировал на ослабление ограничений для россиян, которые продолжают ежедневно убивать украинцев. Бедный не скрывал своего разочарования от данных решений МОК, информирует 24 Канал со ссылкой на Politico.

К теме Россия выходит из-под санкций: какие виды спорта позволяют оккупантам выступать под своим флагом

Как Бедный отреагировал на последние решения МОК?

Он заверил, что Украина продолжает бороться за осуждение российской агрессии через спорт.

Сейчас, конечно, мы видим эту попытку отбелить агрессора на спортивных аренах. Они утверждают, что спорт должен быть вне политики, но это иллюзия, ведь именно Россия является страной, которая использует спорт как площадку для пропаганды,

– сказал украинский министр.

Бедный добавил, что спорт десятилетиями был для Кремля эффектным инструментом мягкой силы, который использовался для проекции национальной мощи и легитимности на глобальной арене.

"От проведения масштабных событий, таких как зимние Олимпийские игры в Сочи или чемпионат мира по футболу, до интеграции спортсменов в военные и безопасностные структуры - Москва неоднократно размывала границы между спортивными соревнованиями и государственной пропагандой", – отметил Бедный.

Министр заявил, что его смутили слова новой руководительницы Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри о том, что российские спортсмены не должны страдать от действий властей их страны. Бедный заверил, что украинская сторона уважает право каждого члена МОК относительно собственного мнения, но в то же время эта их позиция должна иметь основу не на политической основе, а на принципах Олимпийской хартии.

Бедный добавил, что несмотря на эти дикие решения украинские спортсмены продолжают готовиться к соревнованиям даже, когда тренируются во время блэкаутов. По его словам, наши спортсмены олицетворяют в себе устойчивость, которая позволила Украине противостоять одной из самых страшных армий мира.

Что сказала президент МОК?

Керсти Ковентри рассказала, что МОК должен оставаться нейтральным и не будет вовлеченным в политику. Президент комитета подчеркнула, что все должны получить возможность соревноваться на Олимпийских играх.

Что мы увидели в Париже, по моему мнению, было очень честным. Мы сказали атлетам из Беларуси и России, которые открыто поддерживали войну, что их не допустят. Это подтверждает наш принцип, что все на Играх должны быть в безопасности,

– процитировало слова Ковентри издание Fox Sports.

