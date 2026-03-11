Українська влада виступила зі спільною заявою через скандальну ситуацію на зимових Паралімпійських іграх 2026 року. У Києві звинуватили Міжнародний паралімпійський комітет у зневажливому ставленні до України, повідомляє 24 Канал.

Як відреагували в Україні?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр молоді і спорту Матвій Бідний виступили зі спільною заявою в інстаграмі щодо ситуації навколо української збірної на зимових Паралімпійських іграх-2026.

У заяві наголошується, що Міжнародний паралімпійський комітет продемонстрував дискримінаційне та неприпустиме ставлення до українських спортсменів і вболівальників.

За словами української сторони, комітет не лише допустив використання російських та білоруських прапорів, а й намагається обмежити українську символіку.

У Києві назвали рішення МПК аморальним

У спільній заяві українські чиновники рішуче засудили дії комітету та наголосили, що вони суперечать базовим принципам спорту.

Ми рішуче засуджуємо цілковиту зневагу МПК до нашої країни та спортсменів. Рішення Комітету відкрито стати на бік Росії в її геноцидній війні проти України є аморальним і суперечить усім принципам олімпізму та нормам людяності. Майбутні покоління назвуть ці рішення так, як вони на це заслуговують: ганьба,

– підсумували автори заяви.

