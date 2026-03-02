Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у коментарі "Укрінформу" заявив, що заборона стосується саме дизайну з картою зі всіма територіями. У команді назвали це рішення несправедливим.

Що сталося з формою збірної України?

Перед початком Ігор українська команда мала унікальний комплект форми, на якому була велика символічна карта України з її міжнародно визнаними кордонами – включно з тимчасово окупованими територіями.

Проте Міжнародний паралімпійський комітет (IPC) рішенням організаторів Ігор не затвердив цей дизайн, вважаючи його "політичним", тож форма з картою не була допущена до використання на Паралімпіаді-2026.

Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією,

– заявив Сушкевич.

Українським спортсменам довелося терміново везти до Італії альтернативну форму, оскільки першу заборонили ще до початку змагань.

Яка реакція України?

Сушкевич пояснив, що така форма мала підкреслити суверенітет і єдність України як держави, а також підтримати українських спортсменів у складний час війни.

За його словами, рішення про заборону стало ще одним проявом "політизації" зі сторони спортивних організацій, які, на думку української сторони, послаблюють позицію України на міжнародній арені.

