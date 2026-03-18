Путін видав порцію маячні про фокусників та пообіцяв особисто привітати паралімпійців, яких вперше з 2014 року допустили на змагання під власним прапором, пише РІА Спорт.
Що сказав Путін про Міжнародний олімпійський комітет?
Кривавий диктатор почав розповідати якусь ностальгійну радянську дурницю про фокусників.
У нас у радянські часи був такий фокусник, якщо мені пам'ять не зраджує, Амаяк Акопян. Він показував такі фокуси, яким дивувалися і захоплювалися. Дуже хотілося б, щоб у зв'язку зі зміною команди в Міжнародному олімпійському комітеті, щоб МОК перестав займатися фокусами, перестав використовувати міжнародний спорт як інструмент політичної боротьби,
– цинічно накашляв Путін.
Путін також пообіцяв особисто привітати російських паралімпійців, які брали участь в Зимових Іграх-2026 в Італії. На Паралімпіді, куди були допущені росіяни і білоруси під власними прапорами і з національними гімнами, представники країни-агресора здобули 12 медалей, з яких 8 золотих.
Як МОК і МПК підіграють Росії?
- Організації, які керують світовим спортом, займають відверто проросійську позицію. МОК на Іграх у Мілані та Кортіні дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича за шолом із зображенням вбитих Росією українських спортсменів.
- Під час Паралімпіади наші атлети зазнавали утисків, їм забороняли використовувати національну символіку і збиратися у селищі на щоденні зустрічі.
- Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс в коментарі Associated Press цинічно заявив, що розчарований намаганням України "змістити фокус зі спорту на політику".