В інтерв'ю для 24 каналу Котовський прокоментував деякі обмеження, що діяли щодо України під час змагань. Він також висловив свою думку щодо дозволу використання російської символіки.

Що сказав Котовський стосовно ставлення до України на Іграх?

На Олімпійських іграх спалахнув скандал через рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо українських спортсменів. У центрі уваги опинився "шолом пам'яті" Владислава Гераскевича, який викликав дискусії про подвійні стандарти.

За словами Котовського, реакція на вчинок скелетоніста була занадто суворою та несправедливою. Він зазначив, що інші учасники могли використовувати символіку, зокрема російську, без жодних санкцій. Наприклад, італійський сноубордист виступав у шоломі з російським прапором.

Фристайліст вважає, що правила повинні бути однаковими для всіх, а МОК або не розібрався в ситуації, або не захотів цього робити.

Попри скандал, він позитивно оцінив організацію Олімпіади: умови проживання та тренувань були високого рівня, а спортивні об'єкти – сучасні та комфортні. Водночас на відміну від попередніх Ігор у Пекіні спортсменів розселили у різні готелі, що обмежило спілкування та зменшило відчуття традиційної олімпійської атмосфери.

