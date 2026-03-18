В інтерв'ю для 24 каналу Котовський прокоментував деякі обмеження, що діяли щодо України під час змагань. Він також висловив свою думку щодо дозволу використання російської символіки.
Що сказав Котовський стосовно ставлення до України на Іграх?
На Олімпійських іграх спалахнув скандал через рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо українських спортсменів. У центрі уваги опинився "шолом пам'яті" Владислава Гераскевича, який викликав дискусії про подвійні стандарти.
За словами Котовського, реакція на вчинок скелетоніста була занадто суворою та несправедливою. Він зазначив, що інші учасники могли використовувати символіку, зокрема російську, без жодних санкцій. Наприклад, італійський сноубордист виступав у шоломі з російським прапором.
Фристайліст вважає, що правила повинні бути однаковими для всіх, а МОК або не розібрався в ситуації, або не захотів цього робити.
Попри скандал, він позитивно оцінив організацію Олімпіади: умови проживання та тренувань були високого рівня, а спортивні об'єкти – сучасні та комфортні. Водночас на відміну від попередніх Ігор у Пекіні спортсменів розселили у різні готелі, що обмежило спілкування та зменшило відчуття традиційної олімпійської атмосфери.
Що відбулося на Олімпійських іграх-2026?
- Українського скелетоніста Владислава Гераскевича відсторонили від участі у Зимових Олімпійських іграх 2026 у Мілані та Кортіна через його намір виступати у шоломі пам'яті, на якому були зображені портрети загиблих українських спортсменів та захисників під час російського вторгнення.
Подібна ситуація трапилася зі шорт-текістом Олегом Гандеєм, який розповів Суспільному, що не зміг виступити у своєму звичному шоломі з цитатою української поетеси Ліни Костенко: "Там, де героїзм, там немає остаточної поразки". Організатори визнали ці слова "політичним гаслом" та заборонили використовувати такий шолом під час змагань.
Один із випадків торкнувся і української фристайлістки Катерини Коцар. За тиждень до змагань вона отримала офіційний лист від МОК, у якому повідомлялося, що шолом із написом "Be brave like Ukrainians" вважається політичною агітацією, тож спортсменка не змогла виступати у ньому.
Натомість італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив на Олімпіаді-2026 із шоломом, на якому був російський прапор поряд із прапорами інших країн, де він раніше брав участь у Іграх.