Гераскевич розмістив на своєму екіпіруванні фото українських спортсменів, яких росіяни вбили за час повномасштабного вторгнення. Це може призвести до проблем з Міжнародним олімпійським комітетом, пише Суспільне.

Що зробив Гераскевич на офіційних тренуваннях Олімпіади?

Єдиний представник України у скелетоні вийшов на перші два проїзди трасою у Кортіні в шоломі, присвяченому загиблим українських спортсменам – попри погрози МОК щодо заборони будь-яких висловлювань про війну.

Гераскевич наголосив, що не вважає це порушенням будь-яких правил, оскільки шолом не містив рекламних матеріалів на користь якогось бенефіціара. Свою позицію прапороносець збірної готовий відстоювати до кінця.

Що сказав Гераскевич про можливу реакцію МОК?

Одразу після виступу на тренуваннях Владислав розповів, що МОК має претензії до його шолому. Поки що йдеться скоріше про розмови та застереження, ніж санкції. Але виключати такий розвиток подій не можна.

Якою буде реакція, якщо заборонять змагатися у цьому шоломі? Поки не знаємо, але ми готові боротися за це право. Ці люди боролися за нас, деякі з них на передових, і ми не маємо права так легко здаватися. Ми готові йти і в суди, у CAS, куди завгодно. Ми будемо стояти на своєму,

– заявив Гераскевич.

Владислав Гераскевич зі своїм шоломом / фото Суспільне

Як Гераскевич виступив на офіційних тренуваннях?