ISBF цинічно звинуватила тренера юнацької команди Дмитра Ткаченка у порушенні кодексу поведінки. Організація посилається на свою нібито "політичну нейтральність", пише 24 Канал з посиланням на Главком.

Як українці висловили протест щодо рішення федерації скелетону?

Під час тренування на Кубку Європи в австрійському Інсбруку юні спортсмени разом з представниками тренерського штабу тримали у руках плакати з вимогою зупинити російську агресію та нагадуванням, що Росія вбиває українців та руйнує домівки. Акцію підтримали також латвійські та шведські скелетоністи.

На цих змаганнях були присутні росіяни, яких неправомірно визнали "нейтральними" атлетами.

Що загрожує збірній України зі скелетону через протест?

ISBF винесла офіційне попередження тренеру Дмитру Ткаченку та звернулася до керівництва команди з вимогою припинити подібну поведінку й не демонструвати жодних знаків та не робити заяв, утримуючись від "політичних повідомлень". Інакше українцям загрожують дисциплінарні санкції.

Як відреагували на погрози федерації в Україні?

Очільник української федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич прокоментував дії ISBF на своїй сторінці у фейсбуку.

Яка ганьба! Федерація намагається захистити участь російських військових у змаганнях Кубка Європи. Ганьба за підтримку російських терористів. Щира подяка Латвії та Швеції, які приєдналися до протесту,

– написав Гераскевич.

