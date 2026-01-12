Участь у змаганнях приймуть спортсменів із майже 100 країн світу. Серед них буде і Україна, повідомляє 24 Канал.
До теми Українку дискваліфікували за допінг напередодні старту зимової Олімпіади-2026
Хто є фаворитом зимової Олімпіади?
Змагання пройдуть в італійському Мілані та прилеглих регіонах на півночі Італії. Церемонія відкриття відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" 6 лютого, а останні змагання пройдуть 22-го числа.
Від нашої країни може бути найменша кількість атлетів за всю історію зимових Олімпіад. Наразі відомо, що НОК України має 20 ліцензій у п'яти видах спорту:
- біатлон – 10
- лижні перегони – 5
- гірськолижний спорт – 2
- шорт-трек – 2
- фігурне катання – 1
Ще одна ліцензія має бути у скелетоні, її отримає Владислав Гераскевич. Найменшу кількість ліцензій українці мали у 2018 році. Тоді у протоколах під нашим прапором були зазначені 33 спортсмени.
Прогноз букмекера
Вже відомі фаворити на перемогу в зимових Олімпійських іграх-2026 по лінії betking. Очікується, що найбільше золотих медалей здобудуть представники Норвегії. Коефіцієнт на їх тріумф становить 1,65.
Головними конкурентами вважаються Німеччина (5,40), США (6,40) та Канада (7,00). А ось на Україну котирування взагалі відсутні.
*Коефіцієнти подані станом на 00:25 12.01.2026
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Зазначимо, що Норвегія є головним претендентом на медалі на всіх зимових Олімпіадах. Країна 10 разів ставала переможницею Ігор, в тому числі на трьох останніх змаганнях поспіль.
Україна за весь час завоювала лише дев'ять медалей на зимових Олімпійських іграх – 3 "золота", 2 "срібла" та 4 "бронзи". Загалом на зимовій Олімпіаді-2026 будуть розіграні 116 комплектів медалей у 16-ти дисциплінах:
- біатлон
- бобслей
- скелетон
- керлінг
- ковзанярський спорт
- фігурне катання
- шорт-трек
- гірськолижний спорт
- лижний альпінізм
- лижне двоборство
- стрибки на лижах з трампліну
- лижні гонки
- фрістайл
- сноубординг
- санний спорт
- хокей
Офіційним транслятором зимових Олімпійських ігор є Суспільне мовлення. На глядачів очікує понад 125 годин прямих ефірів, які будуть доступні на телеканалі Суспільне Спорт та регіональних каналах Суспільного.
Чи будуть росіяни на Олімпійських іграх?
- Міжнародний олімпійський комітет продовжує йти назустріч деяким росіянам. Організація надасть змогу представникам країн-терористок брати участь у змаганнях.
- Проте вони зможуть це зробити лише в нейтральному статусі та в індивідуальних змаганнях. На командні види спорту розповсюджується повний бан для росіян.
- Участь в Олімпіаді заборонена атлетам, які публічно підтримують війну проти України. Також не допускаються спортсмени-військові та ті, хто належить до силових структур Росії та Білорусі.