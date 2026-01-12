Участь у змаганнях приймуть спортсменів із майже 100 країн світу. Серед них буде і Україна, повідомляє 24 Канал.

Хто є фаворитом зимової Олімпіади?

Змагання пройдуть в італійському Мілані та прилеглих регіонах на півночі Італії. Церемонія відкриття відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" 6 лютого, а останні змагання пройдуть 22-го числа.

Від нашої країни може бути найменша кількість атлетів за всю історію зимових Олімпіад. Наразі відомо, що НОК України має 20 ліцензій у п'яти видах спорту:

  • біатлон – 10
  • лижні перегони – 5
  • гірськолижний спорт – 2
  • шорт-трек – 2
  • фігурне катання – 1

Ще одна ліцензія має бути у скелетоні, її отримає Владислав Гераскевич. Найменшу кількість ліцензій українці мали у 2018 році. Тоді у протоколах під нашим прапором були зазначені 33 спортсмени.

Прогноз букмекера
Вже відомі фаворити на перемогу в зимових Олімпійських іграх-2026 по лінії betking. Очікується, що найбільше золотих медалей здобудуть представники Норвегії. Коефіцієнт на їх тріумф становить 1,65.
Головними конкурентами вважаються Німеччина (5,40), США (6,40) та Канада (7,00). А ось на Україну котирування взагалі відсутні.
*Коефіцієнти подані станом на 00:25 12.01.2026

Зазначимо, що Норвегія є головним претендентом на медалі на всіх зимових Олімпіадах. Країна 10 разів ставала переможницею Ігор, в тому числі на трьох останніх змаганнях поспіль.

Україна за весь час завоювала лише дев'ять медалей на зимових Олімпійських іграх – 3 "золота", 2 "срібла" та 4 "бронзи". Загалом на зимовій Олімпіаді-2026 будуть розіграні 116 комплектів медалей у 16-ти дисциплінах:

  • біатлон
  • бобслей
  • скелетон
  • керлінг
  • ковзанярський спорт
  • фігурне катання
  • шорт-трек
  • гірськолижний спорт
  • лижний альпінізм
  • лижне двоборство
  • стрибки на лижах з трампліну
  • лижні гонки
  • фрістайл
  • сноубординг
  • санний спорт
  • хокей

Офіційним транслятором зимових Олімпійських ігор є Суспільне мовлення. На глядачів очікує понад 125 годин прямих ефірів, які будуть доступні на телеканалі Суспільне Спорт та регіональних каналах Суспільного.

Чи будуть росіяни на Олімпійських іграх?

  • Міжнародний олімпійський комітет продовжує йти назустріч деяким росіянам. Організація надасть змогу представникам країн-терористок брати участь у змаганнях.
  • Проте вони зможуть це зробити лише в нейтральному статусі та в індивідуальних змаганнях. На командні види спорту розповсюджується повний бан для росіян.
  • Участь в Олімпіаді заборонена атлетам, які публічно підтримують війну проти України. Також не допускаються спортсмени-військові та ті, хто належить до силових структур Росії та Білорусі.