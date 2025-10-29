До старту змагань, які розпочнуться 6 лютого, залишилось рівно 100 днів. Тепер стало відомо, хто в Україні покаже турніри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

Хто покаже зимову Олімпіаду?

Офіційним транслятором XXV Зимові Олімпійські ігри – 2026 є Суспільне мовлення. Саме на платформах цього бродкастера будуть ексклюзивно висвітлюватися усі події Ігор.

На глядачів очікує понад 125 годин прямих ефірів, які будуть доступні на телеканалі Суспільне Спорт та регіональних каналах Суспільного мовлення.

Окрім цього, сайт транслятора також запропонує вболівальникам додаткові онлайн-трансляції. На ньому вже запустився лічильник часу, який відраховує зворотній відлік до старту зимових Ігор.

Пріоритетом Суспільного стануть трансляції виступів українських спортсменів. Мовник запропонує оперативні новини, ексклюзивні коментарі та аналітику з місця подій.

Зимові Олімпійські ігри – 2026 пройдуть з 6 лютого по 22 лютого в Мілані та наближених до нього міст. До програми змагань увійдуть 15 видів спорту:

біатлон

бобслей

скелетон

керлінг

ковзанярський спорт

фігурне катання

шорт-трек

гірськолижний спорт

лижне двоборство

стрибки на лижах з трампліну

лижні гонки

фрістайл

сноубординг

санний спорт

Україну на зимовій Олімпіаді мають представити 18 атлетів. На жаль, вперше в історії наша збірна не виступить на Іграх у танцях на льоду.

Чи будуть росіяни на Олімпійських іграх?