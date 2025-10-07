Вже цієї зими у Мілані відбудуться чергові зимові Олімпійські ігри. Італія максимально залучилась в організацію змагань та вирішила їх використати і в політичному контексті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ansa.
Чи буде мир під час Олімпіади?
Напередодні зимової Олімпіади із заявою виступив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який за сумісництвом є віцепрем'єром країни. Він закликав зупинити усі воєнні дії у світі на час Ігор.
Ми маємо бути чемпіонами миру. Ми підтримуємо план США щодо Гази. Як сказав Папа Лев, ми ніколи не повинні відмовлятися від надії на мир. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані, ми вносимо пропозицію до ООН про олімпійське перемир’я для всіх війн, зокрема в Україні та на Близькому Сході,
– заявив Таяні.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав МОК не допустити росіян до участі в Олімпійських іграх. Він наголосив на важливості збереження санкцій, щоб агресор не використав спорт задля своєї пропаганди.
Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри-2026 відбудеться з 6 по 22 лютого в Мілані. Україна вже здобула єдину ліцензію у фігурному катанні на Олімпіаду.
Росіяни на Олімпійських іграх
- Міжнародний олімпійський комітет продовжує йти назустріч деяким росіянам. Організація надасть змогу представникам країн-терористок брати участь у змаганнях.
- Проте вони зможуть це зробити лише в нейтральному статусі та у індивідуальних змаганнях. На командні види спорту розповсюджується повний бан для росіян.
- Участь в Олімпіаді заборонена атлетам, які публічно підтримують війну проти України. Також не допускаються спортсмени-військові та ті, хто належить до силових структур Росії та Білорусі.
- Після оголошення про допуск представників Росії та Білорусі до змагань на рішення МОК у коментарі для Трибуни відреагував Вадим Гутцайт. Він заявив, що така позиція була очікуваною.