Після виконання короткої програми Кирило Марсак займав шосте місце серед 26 фігуристів. Для здобуття ліцензії українцю потрібно була піднятися на одну сходинку за підсумком двох змагальних днів, пише 24 Канал.

Читайте також Шкодуємо про можливі образи: перед Росією вибачилися за українську пісню

Як виступив Марсак у кваліфікації на Олімпіаду-2025?

Український фігурист у довільній програмі виступив під 21-м номером у заключній групі спортсменів. За свій виступ Кирило заробив 145,24 бала, з яких 74,74 бала отримав за техніку виконання, а 70,50 – за постановку програми. У цьому виді змагань Марсак посів четверте місце, випередивши основних конкурентів.

За підсумком кваліфікаційного турніру українець набрав 217,57 бала та потрапив до заповітної п'ятірки. Тож збірна України у фігурному катанні буде представлена на Олімпійських іграх у чоловічому одиночному катанні. Зауважимо, що ця путівка не є іменною, а тому учасник Ігор-2026 у Мілані визначиться згодом.

Під час змагань Кирило Марсак поскаржився на організаторів. Як повідомляє Суспільне Спорт, у фігуриста зникли особисті речі з роздягальні.

Як українські фігуристи виступили у кваліфікації ОІ-2026?